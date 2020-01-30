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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Есть ли разница между белым и тростниковым сахаром?

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Есть ли разница между белым и тростниковым сахаром?
Фото: pixabay.com

Многие убеждены, что коричневый сахар гораздо полезнее и натуральнее, чем белый. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, есть ли отличия, помимо цвета, между тростниковым и белым сахаром.

Специалист напомнил, что переизбыток сахара чреват проблемами практически для всех внутренних органов, а не только привычными ожирением и кариесом. Врач заверил, что коричневый сахар отличается от белого только цветом, вреда он приносит ничуть не меньше, передаёт Радио Sputnik.

«Люди стараются найти замену сахару. Первая – это сахарозаменитель. Вторая – замена белого сахара на какой-то "более натуральный". Например, на тростниковый, темный, коричневый и так далее. Но любой сахар и есть сахар. Это биохимическая формула, состоящая из фруктозы и глюкозы», - сказал Ковальков.

АБ

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