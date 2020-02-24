В ВОЗ предоставили результаты исследования коронавируса

Международная команда экспертов Всемирной организации здравоохранения по расследованию вспышки коронавируса на территории Китая недавно провела ряд исследований и рассказала об их результатах.

Глава экспертной комиссии по реагирования на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь подчеркнул в понедельник, 24 февраля, что данному вирусу подвержены все возрастные категории. Уточняется, что иммунитета от болезни нет ни у кого, поэтому заразиться коронавирусом очень просто.