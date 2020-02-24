Пятый человек скончался от коронавируса в Италии

В понедельник, 24 февраля, заявили, что в Италии от коронавируса скончался пятый человек. Соответствующую информацию предоставил сегодня глава Департамента гражданской защиты Анджелло Боррелли.

Пятым погибшим из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стал 88-летний житель Ломбардии, где ранее было зафиксировано наибольшее число случаев заражения. Отмечается, что в этой области сейчас госпитализированы 112 человек, 23 из которых находятся в реанимации.

В общей сложности количество заболевших в Италии составляет 219 человек.