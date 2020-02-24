В Италии число жертв коронавируса увеличилось до четырех

//В мире 13+

24 февраля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

врач, pixabay.com

В Италии количество жертв пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, достигло четырех человек. Соответствующую информацию в понедельник, 24 февраля, предоставили местные журналисты.

Отмечается, что четвертой жертвой коронавируса на территории Италии стал 84-летний мужчина, который ранее был госпитализирован в городе Бергамо. Ранее от данного заболевания скончались два человека в Ломбардии и один – в Венето. Подчеркивается, что все они были пожилыми людьми, у которых вирус вызвал осложнения в связи с уже имевшимися проблемами со здоровьем.

В Ломбардии количество инфицированных коронавирусом достигло 150 человек. 21 случай зафиксирован в области Венето. Кроме того, есть заболевшие в Эмилии-Романье и Пьемонте.