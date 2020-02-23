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Ученые из Германии рассказали о лучшей диете для профилактики рака

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Ученые из Германии рассказали о лучшей диете для профилактики рака
Фото: pixabay.com

Врач-онколог из Гамбурга Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, как лучше всего организовать режим питания, чтобы уберечь себя от онкологии. Она рекомендовала обратить внимание на овощи и клетчатку.

Медик посоветовала уменьшить потребление красного мяса, которое может стать причину рака толстой кишки. По словам врача, мясные продукты стоит употреблять не чаще пары раз в неделю. Также не нужно налегать на фрукты и сладкие продукты.

Онколог посоветовала есть больше цельнозерновых культур и овощей, а также фрукты в небольших количествах. Сладеин напитки полезно будет заменить на воду или чай без подсластителей.

АБ

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