Онкологи назвали один из симптомов рака костей

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22 февраля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

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Онкологи рассказали о процессе в организме, который испытывает время от времени каждый человек. Однако именно он может свидетельствовать о развитии рака костей. Специалисты призвали чаще обращать на него внимание, чтобы вовремя обратиться за лечением.

«Ночной пот может сигнализировать о раке костей - злокачественной опухоли, которая возникает из клеток, составляющих тело кости. Он также известен как первичный рак костей», - пояснили врачи.

Медики отметили, что усилившийся ночной пот должен стать сигналом для консультации с врачом. По их мнению, несвоевременная диагностика может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода.

Кроме этого, эксперты добавили, что ещё одним симптомом может стать боль в костях, а сама опухоль будет напоминать отек.

«Постепенно перерастает в постоянную или волнообразную боль, которая приходит и уходит. При этом она может беспокоить человека ночью, во время отдыха», - подчеркнули они.

Ранее врач-онколог назвал самый действенный на данный момент способ борьбы со злокачественными новообразованиями в организме.