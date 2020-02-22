Онкологи назвали один из симптомов рака костей

Онкологи рассказали о процессе в организме, который испытывает время от времени каждый человек. Однако именно он может свидетельствовать о развитии рака костей. Специалисты призвали чаще обращать на него внимание, чтобы вовремя обратиться за лечением.
«Ночной пот может сигнализировать о раке костей - злокачественной опухоли, которая возникает из клеток, составляющих тело кости. Он также известен как первичный рак костей», - пояснили врачи.
Медики отметили, что усилившийся ночной пот должен стать сигналом для консультации с врачом. По их мнению, несвоевременная диагностика может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода.
Кроме этого, эксперты добавили, что ещё одним симптомом может стать боль в костях, а сама опухоль будет напоминать отек.
«Постепенно перерастает в постоянную или волнообразную боль, которая приходит и уходит. При этом она может беспокоить человека ночью, во время отдыха», - подчеркнули они.
Ранее врач-онколог назвал самый действенный на данный момент способ борьбы со злокачественными новообразованиями в организме.