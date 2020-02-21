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Лучший способ лечения злокачественных опухолей назвал немецкий врач-онколог

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лучший способ лечения злокачественных опухолей назвал немецкий врач-онколог
Медики, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Йоханнес Брунс, врач-онколог из ФРГ, назвал самый действенный на данный момент способ борьбы со злокачественными новообразованиями в организме. По данному вопросу зарубежный медицинский специалист высказался в разговоре с представителями отечественных интернет-СМИ.

По словам Брунса, ставшего собеседником РИА Новости, сегодня наиболее эффективным методом лечения рака является иммунотерапия, начавшаяся применяться докторами с 2019 года. Как отметил онколог, иммунотерапия, где используют как медикаменты, так и измененные Т-клетки, позволяет эффективно противодействовать «определенным лимфомам», против которых врачи до недавнего времени были бессильны.

Ранее сообщалось, что специалисты обозначили вероятные симптомы рака кишечника и назвали незаметный признак сердечной недостаточности.

 

ДЦ

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