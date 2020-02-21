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Во Вьетнаме стало известно о выздоровлении самой юной пациентки с коронавирусом

, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Во Вьетнаме стало известно о выздоровлении самой юной пациентки с коронавирусом
pixabay.com

Стало известно о выздоровлении трехмесячного ребенка после того как малышка ранее заразилась коронавирусом от своей бабушки. Девочка стала самой юной обладательницей данного вируса.

Сообщается: пациентка, которая была госпитализирована 10 дней назад, уже выписана из больницы в Ханое. Ее бабушка подхватила заболевание от человека, который в январе вернулся во Вьетнам из китайского города Ухань, где началась вспышка болезни. Сейчас маленький ребенок идет на поправку под наблюдением врачей.

Ранее розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали на 92% из-за вспышки коронавируса. 

ЕЧ

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