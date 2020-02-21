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Диетолог рассказал, как гречка не дает развиться онкологии

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Диетолог рассказал, как гречка не дает развиться онкологии
гречка, pixabay.com
Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что регулярное употребление в пищу гречки не только помогает избавиться от лишнего веса, но также снижает риск развития онкологических заболеваний.
 
Бобровский уточнил, что гречка очищает кишечник от продуктов обмена и распада, накапливающихся в организме. Этот процесс является одной из ключевых задач питания, так как именно продукты распада способны вызывать онкологию.
 
Диетолог в беседе с Радио Sputnik уточнил, что профилактика рака толстого кишечника – это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки, которая всасывает в себя вредные вещества и удаляет их из кишечника. 
ЕТ

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