Врач рассказал, кому и сколько можно пить энергетики

//Здоровье 13+

20 февраля 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Специалист по лечению пищевой зависимости, диетолог Иван Алименко рассказал, кому можно пить энергетики. По словам специалиста, не всем подобные напитки наносят вред.

«Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы, то вам вреда энергетик не нанесет. Вопрос меры употребления», - заявил Алименко.

Он отметил, что при употреблении энергетиков нужно знать меру и не пить их «ведрами». При этом врач добавил, что если злоупотреблять бодрящими напитками, то уровень кислотности в желудке будет опасно повышаться. Также стоит помнить и о большом количестве сахара в энергетиках, передаёт Радио Sputnik.