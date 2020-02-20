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Врач рассказал, кому и сколько можно пить энергетики

, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач рассказал, кому и сколько можно пить энергетики
Фото: pixabay.com

Специалист по лечению пищевой зависимости, диетолог Иван Алименко рассказал, кому можно пить энергетики. По словам специалиста, не всем подобные напитки наносят вред.

«Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы, то вам вреда энергетик не нанесет. Вопрос меры употребления», - заявил Алименко.

Он отметил, что при употреблении энергетиков нужно знать меру и не пить их «ведрами». При этом врач добавил, что если злоупотреблять бодрящими напитками, то уровень кислотности в желудке будет опасно повышаться. Также стоит помнить и о большом количестве сахара в энергетиках, передаёт Радио Sputnik.

АБ

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