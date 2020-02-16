Эксперт научила, как отказаться от сахара

//Здоровье 13+

16 февраля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Чрезмерное употребление сахара приводит не только к лишнему весу и проблемам с зубами, но еще мигреням и даже онкологии. Эксперт Кристин Киркпатрик из Кливленда рассказала, как отказаться от сладкого.

По словам Киркпатрик, сахароза создаёт ощущение благополучия, а потому от нее так сложно отказаться. Специалист рассказала, что самым действенным способом в этом случае оказывается полный отказ от сладостей на какое-то время.

При этом эксперт подчеркнула, что периодически баловать себя сладким придется. Она предложила вариант, при котором по будням сахар исключается их рациона, а в выходные можно побаловать себя парой конфет.