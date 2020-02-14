Врач рассказала, почему нельзя лить спирт на раны

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, почему не следует брать пример с киногероев и "заливать" свежую рану спиртом. Ранее считалось, что такой метод дезинфекции повреждений является правильным.

Ярцева, однако, заявила, что этот способ остался в прошлом веке. Специалист отметила, что спирт "дубит" и сушит кожу. В беседе с Радио Sputnik врач уточнила, что если свежую рану залить алкоголем, на данном участке не развивается нормальная микрофлора, способствующая заживлению.