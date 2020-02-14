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Врач рассказала, почему нельзя лить спирт на раны

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач рассказала, почему нельзя лить спирт на раны
вода, pixabay.com
Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, почему не следует брать пример с киногероев и "заливать" свежую рану спиртом. Ранее считалось, что такой метод дезинфекции повреждений является правильным.
 
Ярцева, однако, заявила, что этот способ остался в прошлом веке. Специалист отметила, что спирт "дубит" и сушит кожу. В беседе с Радио Sputnik врач уточнила, что если свежую рану залить алкоголем, на данном участке не развивается нормальная микрофлора, способствующая заживлению.
 
По словам Ирины Ярцевой, в самом крайнем случае водку или спирт можно применить для обработки края раны, однако любой другой алкогольный напиток способен привести к развитию аллергической реакции. Травмированные участки кожи лучше промывать медицинскими антисептиками или чистой водой.
ЕТ

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