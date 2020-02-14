Как подготовить организм к приходу ранней весны?

//Здоровье 13+

14 февраля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, какие опасности для здоровья может таить ранняя весна и как от них уберечься. Он отметил, что большинство инфарктов случается при аномально теплой погоде или при резких скачках атмосферного давления.

Кардиолог напомнил, что наиболее метеочувствительной частью населения являются люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, а также пожилые. Перепады температур и атмосферного давления могут принести таким людям головную боль, обострение заболеваний, а также боль в сердце и суставах, передаёт Мир24.

«Если обещают аномальные погодные условия, необходимо уменьшить количество физических нагрузок, принять прописанные врачом таблетки. Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения», - посоветовал Конев.