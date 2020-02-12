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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Медики назвали продукты, способные замедлить развитие рака

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cell Reports.

Медики назвали продукты, способные замедлить развитие рака
Фото: pixabay.com

Медики провели исследование, которое помогло выявить продукты, способные увеличить количество иммунных клеток в организме. При этом ученые сделали вывод, что это способствует эффективному уничтожению раковой опухоли.

Эксперты рекомендуют добавить в свой рацион продукты, богатые пребиотиками, типа спаржи и лука. По их словам, после употребления этих продуктов прогрессирование болезни замедлялось. Данные вещества помогают разнообразить популяцию кишечных бактерий, тем самым влияя на развитие иммунных клеток.

Кроме того, пребиотики содержатся в чесноке и бананах.  Ученые считают, что они могут стать одним из компонентов терапии злокачественных новообразований после завершения тестирования на добровольцах.

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