Медики назвали продукты, способные замедлить развитие рака

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12 февраля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cell Reports.

Фото: pixabay.com

Медики провели исследование, которое помогло выявить продукты, способные увеличить количество иммунных клеток в организме. При этом ученые сделали вывод, что это способствует эффективному уничтожению раковой опухоли.

Эксперты рекомендуют добавить в свой рацион продукты, богатые пребиотиками, типа спаржи и лука. По их словам, после употребления этих продуктов прогрессирование болезни замедлялось. Данные вещества помогают разнообразить популяцию кишечных бактерий, тем самым влияя на развитие иммунных клеток.

Кроме того, пребиотики содержатся в чесноке и бананах. Ученые считают, что они могут стать одним из компонентов терапии злокачественных новообразований после завершения тестирования на добровольцах.

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