Немецкие специалисты уверены, что можно пить повторно вскипяченную воду

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12 февраля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sterlegrad.ru

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Нужно ли выливать воду после приготовления чая в чайнике или можно оставить и вскипятить повторно? Ответ знают немецкие специалисты из Института Фрезениуса.

Многие убеждены, что пить повторно вскипяченную воду не нужно, это наносит вред здоровью. Почти каждый второй россиянин после разового кипячения выливает ее из чайника. Однако врачи уверены: это не опасно.

Медики призвали не бояться размножения бактерий в воде. Они пояснил, что их количество, действительно может вырасти, но при повторном кипячении микроорганизмы будут уничтожены.

Также, по словам экспертов, нет риска того, что в воду за время, пока она будет отстаиваться в чайнике, проникнут частицы его материалов. Однако во избежание этого важно использовать сертифицированную посуду от проверенных производителей.

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