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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Узкие джинсы - причина целлюлита

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Узкие джинсы - причина целлюлита
Фото: pixabay.com

Многие женщины предпочитают узкие джинсы-скинни в качестве повседневного элемента гардероба. Однако исследователи предостерегают: подобная одежда может стать причиной развития целлюлита.

Отмечается, что частое и долгое ношение узких джинсов повреждает нервную систему и мышечные волокна ног и вызывает нарушение кровообращения, что в последствии приводит к возникновению целлюлита. Питательные вещества и кислород не могут в нужных объёмах поступать в ткани, из-за чего появляется ненавистная «апельсиновая корка». Помимо этого, узкие джинсы повышают риск развития варикозного расширения вен.

АБ

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