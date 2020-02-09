Узкие джинсы - причина целлюлита

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9 февраля 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Многие женщины предпочитают узкие джинсы-скинни в качестве повседневного элемента гардероба. Однако исследователи предостерегают: подобная одежда может стать причиной развития целлюлита.

Отмечается, что частое и долгое ношение узких джинсов повреждает нервную систему и мышечные волокна ног и вызывает нарушение кровообращения, что в последствии приводит к возникновению целлюлита. Питательные вещества и кислород не могут в нужных объёмах поступать в ткани, из-за чего появляется ненавистная «апельсиновая корка». Помимо этого, узкие джинсы повышают риск развития варикозного расширения вен.