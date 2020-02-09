Голикова предупредила, что ФАС проверит аптеки, завышающим цены на лекарства

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9 февраля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Зампред российского правительства Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба проведёт проверки в аптеках, которые необоснованно повышают стоимость лекарств и средств защиты на фоне ситуации с распространением коронавируса.

По словам Голиковой, подобная ситуация с изменением цен является недопустимой. «Безусловно, да. ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин предложил лишать лицензий организации, пытающиеся извлечь выгоду из ситуации с распространением болезни.