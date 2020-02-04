Аптекам могут запретить поднимать цены на лекарства во время вспышек заболеваний

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4 февраля 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил запретить аптекам завышать цены на некоторые виды медицинских препаратов во время вспышек заболеваний.

В список планируется включить ряд лекарственных средств и медицинские маски. Парламентарий уже подготовил соответствующие обращения в Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Чернышов аргументировал инициативу тем, что предприниматели наживаются на волне всеобщего беспокойства.

«В связи с этим считаю необходимым запретить повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары», - заявил депутат.