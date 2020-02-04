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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Аптекам могут запретить поднимать цены на лекарства во время вспышек заболеваний

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Аптекам могут запретить поднимать цены на лекарства во время вспышек заболеваний
Фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил запретить аптекам завышать цены на некоторые виды медицинских препаратов во время вспышек заболеваний.

В список планируется включить ряд лекарственных средств и медицинские маски. Парламентарий уже подготовил соответствующие обращения в Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Чернышов аргументировал инициативу тем, что предприниматели наживаются на волне всеобщего беспокойства.

«В связи с этим считаю необходимым запретить повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары», - заявил депутат.

АБ

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