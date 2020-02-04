В Роспотребнадзоре научили, как избежать онкологии

//Здоровье 13+

4 февраля 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор поделился с россиянами информацией о том, какие меры стоит принимать для профилактики онкологией. Ведомство в честь дня борьбы с раковыми заболеваниями выпустило памятку.

Согласно советам специалистов, оградить себя от рака можно при помощи регулярных медицинских обследований и соблюдения ЗОЖ. Риск онкологии снижается, если уделять больше времени физической активности, соблюдать режим сна и бодрствования, включить в свой рацион овощи и фрукты в достаточном количестве, а также отказаться от пагубных привычек.

Также эксперты Роспотребнадзора напомнили, что не лишними станут и прививки от онкогенных вирусов, которые в последствии позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы.