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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Ученые узнали, как можно остановить старение и развитие диабета

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cell Metabolism

Ученые узнали, как можно остановить старение и развитие диабета
руки пожилой женщины, pixabay.com
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли в сотрудничестве со своими китайскими коллегами провели масштабное исследование, в рамках которого нашли способ остановить старение и развитие диабета.
 
Эксперты обнаружили особый белковый комплекс, который отвечает за иммунный ответ на хроническое воспаление в организме. По мнению ученых, "отключение" данного комплекса даст возможность остановить процессы старения человека, а также развитие онкологии, диабета, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
 
Теперь ученые пытаются выяснить, какой препарат способен осуществить отключение белкового комплекса.
ЕТ

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