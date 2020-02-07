Ученые узнали, как можно остановить старение и развитие диабета

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли в сотрудничестве со своими китайскими коллегами провели масштабное исследование, в рамках которого нашли способ остановить старение и развитие диабета.

Эксперты обнаружили особый белковый комплекс, который отвечает за иммунный ответ на хроническое воспаление в организме. По мнению ученых, "отключение" данного комплекса даст возможность остановить процессы старения человека, а также развитие онкологии, диабета, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Теперь ученые пытаются выяснить, какой препарат способен осуществить отключение белкового комплекса.