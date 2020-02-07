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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Дерматологи назвали пять способов избавления от прыщей без выдавливания

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Дерматологи назвали пять способов избавления от прыщей без выдавливания
Фото: pixabay.com

Дерматологи объяснили, как эффективно избавиться от прыщей, но при этом не навредить своему лицу и организму. По их мнению, выдавливать «белые головки» не только неприятно, но и опасно для здоровья.

Врачи советуют попробовать для уменьшения воспаления перемешать кукурузный крахмал с уксусом. Маска наносится на черные точки или прыщи на 15-20 минут. При этом сначала ее следует смыть горячей водой, а потом холодной или приложить кубики льда.

А вот высушить прыщи и сделать кожу  светлее поможет пищевая сода. Растворимую в воде соду нужно нанести на проблемные участки кожи и хорошо смыть теплой водой.

Также при борьбе с акне поможет маска из желтков и меда или мед в чистом виде. Его врачи рекомендуют наносить на 20 минут, а после смыть теплой водой. Обе маски сделают кожу более мягкой и увлажненной.

При этом для удаления «мертвой» кожи дерматологи предлагают сделать маску из лимонного сока или промыть им лицо перед сном.

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БА

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