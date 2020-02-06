Шесть требующих внимания симптомов появления раковой опухоли перечислили доктора

Специалисты в области онкологии, работающие в Германии, обозначили симптомы рака, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественной блогосфере.
В списке, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:
1. болевые ощущения в горле без других признаков простуды;
2. кровь в моче;
3. появление новообразований на коже;
4. боль и неприятные ощущения при глотании;
5. беспричинная резкая потеря веса;
6. быстрое насыщение во время еды.
Ранее эксперты назвали продукты, которые снижают артериальное давление. Также медики рассказали о способах борьбы с гипертонией без лекарств.