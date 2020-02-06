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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Шесть требующих внимания симптомов появления раковой опухоли перечислили доктора

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Шесть требующих внимания симптомов появления раковой опухоли перечислили доктора
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области онкологии, работающие в Германии, обозначили симптомы рака, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественной блогосфере.

В списке, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:

1. болевые ощущения в горле без других признаков простуды;

2. кровь в моче;

3. появление новообразований на коже;

4. боль и неприятные ощущения при глотании;

5. беспричинная резкая потеря веса;

6. быстрое насыщение во время еды.

Ранее эксперты назвали продукты, которые снижают артериальное давление. Также медики рассказали о способах борьбы с гипертонией без лекарств.

 

ДЦ

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