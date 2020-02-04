Стоматолог Минздрава объяснил, почему «золотые зубы» уходят в прошлое

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4 февраля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: кадр из мультфильма "Алёша Попович и Тугарин Змей"

Главный стоматолог российского Минздрава Олег Янушевич перечислил проблемы, к которым могут привести коронки из золота. Врач подчеркнул, что мода на «золотые зубы» уходит в небытие.

«Единственное преимущество золота — оно является инертным материалом, поэтому мало возникает проблем с аллергическими реакциями, непереносимостью. Однако данный материал быстро расходится, в эти места попадают микроорганизмы и остатки пищи», - объяснил Янушевич.

Врач отметил, что золотые коронки недолговечны, а потому их становится всё меньше. Однако какое-то время золото как материал продолжит использоваться в стоматологии как сплав при изготовлении металлокерамических коронок.