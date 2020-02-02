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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Почему болят здоровые зубы?

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Почему болят здоровые зубы?
Фото: pixabay.com

Зубная боль может застать врасплох в самое неподходящее время. Особенно обидно, когда болеть начинают здоровые зубы. Врачи рассказали, почему так происходит.

Банальная простуда может стать причиной зубной боли. Происходит это из-за того, что воспаление в придаточных пазухах носа оказывает давление на нервные волокна зубов. При этом боль затрагивает не один зуб, а всю верхнюю челюсть.

Не меньше проблем доставляет и мигрень, во время приступов которой пульсирующая боль может переходить и в зубы. Также проблемы с сердцем способны спровоцировать зубную боль. Её отличительная черта – усиление при физических нагрузках.

АБ

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