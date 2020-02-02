Почему болят здоровые зубы?

//Здоровье 13+

2 февраля 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Зубная боль может застать врасплох в самое неподходящее время. Особенно обидно, когда болеть начинают здоровые зубы. Врачи рассказали, почему так происходит.

Банальная простуда может стать причиной зубной боли. Происходит это из-за того, что воспаление в придаточных пазухах носа оказывает давление на нервные волокна зубов. При этом боль затрагивает не один зуб, а всю верхнюю челюсть.

Не меньше проблем доставляет и мигрень, во время приступов которой пульсирующая боль может переходить и в зубы. Также проблемы с сердцем способны спровоцировать зубную боль. Её отличительная черта – усиление при физических нагрузках.