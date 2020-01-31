Внимание, эндокринная система! Почему она заслуживает особенного внимания

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31 января 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Не только органы, но и отдельные клетки в нашем организме способны вырабатывать гормоны и регулировать множество витальных (жизненных) функций. Отвечает за них эндокринная система – ведущий «дирижёр» деятельности нашего организма, сбой в которой приводит к серьезным последствиям. Сахарный диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы и даже нерегулярный менструальный цикл – эти и другие эндокринные расстройства встречаются в наше время все чаще, но распознать, с чем они связаны, может лишь грамотный специалист. «АН» расскажут, почему каждому из нас стоит уделять особое внимание эндокринной системе.

Не многие знают, но от эндокринной системы в работе нашего организма зависит многое. Органа, который бы не был подвержен воздействию гормонов, просто не существует. Даже наши кости, которые, как кажется, выполняют лишь опорно-двигательную роль, на самом деле тоже вырабатывают гормоны. Качественное медицинское образование без знания регулирующей роли эндокринной системы просто невозможно.

На сегодняшний день каждая пятая Нобелевская премия в мире связана с эндокринологией, а Минздрав активно внедряет программы по реорганизации системы здравоохранения, но проблемы, однако есть. Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии (ЭНЦ) в прошлом году высаживал «десант» практически во все регионы страны и составил представление о том, что происходит с эндокринологической службой на местах. К сожалению, мало того, что проявился кадровый дефицит, так еще и организация процесса курации любого пациента оказалась недоработанной. На практике больной с тем же сахарным диабетом проходит долгий тернистый путь до постановки диагноза и назначения эффективного лечения. Проблема эта с одобрения министерства тем же ЭНЦ решается: создаются региональные эндокринологические центры, а практика экстренной телемедицинской связи с разбором сложных пациентов налажена и отработана во многих субъектах РФ. Стоит отметить, что качественная помощь не может быть реализована без слаженной работы врачей различных специальностей, речь идёт о целых консорциумах, поскольку у человека с заболеванием, например, щитовидной железы обязательно есть риск сердечно-сосудистых нарушений, развития опухолей, заболеваний суставов и даже патологии глаз. Именно поэтому нужно обращаться ко врачам вовремя и знать, что ваши проблемы должны решать несколько специалистов, при том комплексно.

Еще одна преграда в том, что многие люди не знают, что им надо к эндокринологу, потому что подразумевают у себя другую болезнь или думают, что их симптомы точно не связаны с этой областью медицины. Например, не все понимают, что за сон отвечает гормон мелатонин, который регулирует суточные биоритмы. За проявление чувства привязанности и доверия, верности, родовой деятельности женщины и лактации – окситоцин, который, кстати, вырабатывается при оргазме. Тот же норадреналин или гормон ярости, которые обеспечивает реакцию организма в случае опасности и увеличивает агрессивность, а также усиливает чувство ужаса и ненависти – может быть не чертой характера или психологической/психической проблемой, а сугубо гормональной. Даже снижение памяти, хроническая усталость, слезливость глаз, проблемы с кожей, нарушение менструации – проблемы, с которыми нужно обратиться к эндокринологу, особенно если другие специалисты не знают, что с вами делать и не направляют к этому специалисту сами. Увы, не все врачи достаточно компетентны для того, чтобы сопоставить все симптомы и понять, что специфичная проблема пациента связана именно с нарушениями эндокринной сферы. Именно поэтому болезни запускаются или путь к нужному врачу порой длится несколько лет.