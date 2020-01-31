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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ученые: резкие колебания погоды повышают риск возникновения эпидемии гриппа

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Environmental Research Letters

Ученые: резкие колебания погоды повышают риск возникновения эпидемии гриппа
носовые платки, спрей, градусник, pixabay.com
Китайские и американские ученые недавно провели масштабное исследование и пришли к удивительному выводу. Оказалось, что резкие колебания погоды увеличивают риск возникновения эпидемии гриппа.
 
Эксперты наблюдали за ситуацией в США, Китае, Италии и Франции и установили, что сезонные эпидемии гриппа в вышеуказанных странах усиливаются во время резких колебаний погоды в осенние месяцы.
 
Ученые выяснили, что экстремальные изменения погодных условий в осенние месяцы 2017 года стали причиной возникновения эпидемии гриппа, сформировав группу пациентов в самом начале холодного сезона, а они впоследствии разнесли инфекцию в густонаселенных районах.
 
Специалисты также заметили, что ослабленная иммунная система человека, которую вызывает быстро меняющаяся погода, делает его более восприимчивым к гриппу.
ЕТ

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