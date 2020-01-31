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Ученые: резкие колебания погоды повышают риск возникновения эпидемии гриппа
31 января 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Environmental Research Letters
//Здоровье 13+
31 января 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Environmental Research Letters
Елена Середа
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
Юля Инамора
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после смены главы региона. Президент РФ Владимир Путин 29 января снял главу республики Чувашия Михаила Игнатьева…
Политика
У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако эта информация держится в секрете. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина…
Чем ближе празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне…
В заголовке статьи – цитата из нового романа известного писателя…
В предновогодние дни 2020 года 23 Героя Советского Союза и Российской…
Перед самой отставкой правительства Дмитрия Медведева спикер Совета…
Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
Вчера Минздрав написал, чем нужно лечить подхвативших коронавирус! В списке приводится три давно известных лекарства, и это не йод/зелёнка/перекись…
Руководство крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу, 31 января, сообщило о принятом решении перевести рейсы в Китай в отдельный…
Вольф Мессинг, живший в СССР эстрадный артист, который, как считается, обладал пророческим даром, якобы спрогнозировал войну между Россией и Китаем…
Вечером в пятницу, 31 января, стало известно, что в Швеции был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Данную информацию предоставило…
Происшествия
В районе 22-го километра трассы А-113 в Троицком и Новомосковском округе столицы случились два дорожно-транспортных происшествия. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе…
Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке…
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд вечером в пятницу, 31 января, заявил, что январь 2020 года в Москве стал самым теплым за всю…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 31 января, в рамках пресс-конференции рассказала о двух гражданах Китая, у которых в России ранее выявили заражение…
Евросоюз объявил о выделении экстренного "финансирования в 10 млн евро в рамках европейской программы "Горизонт-2020" для исследования коронавируса" и методов…
Владелец одного из баров, который расположен в центре Рима неподалеку от знаменитого фонтана Треви, запретил туристам из Китая посещать его заведение из-за…
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского, который заявил о вине Советского Союза в развязывании…
Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, откуда взялся миф о встрече Сталина и Гитлера, знанием которого недавно козырнул бывший президент Украины Леонид…
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом проводит заседание после решения ВОЗ признать вспышку чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщается на официальной странице…
Президента Украины подловили на визитах «тайных гостей». Они ему заносят презенты, среди которых преимущественно подарочные наборы еды. Когда их об этом спрашивают, они…
В СМИ опубликовали информацию о том, что у известных актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта появились совместные планы. Поклонники рассчитывают, что это поспособствует…
Ледник Туэйтса или «ледник судного дня» представляет большую опасность для человечества. Его разрушение может привести к целой цепочке необратимых последствий. Ученые…
Китайские и американские ученые недавно провели масштабное исследование и пришли к удивительному выводу. Оказалось, что резкие колебания погоды увеличивают риск…
Правительство Италии по итогам заседания решило ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за обнаружения первых заболевших коронавирусом из Китая. Об этом сообщает…
Речь Кличко – сборник анекдотов для русского и украинского населения. Иногда, высказывания мэра Кличко заставляют задуматься киевлян, должен ли этот человек управлять…
Кто-то дает жизни, другие спасают их, но есть те, которые забирают жизнь у детей, женщин, стариков. Страшные военные события 1941-1945 годов на территории Советского…
Происшествия
Около 15,5 тысяч жителей Дагестана остались без газа. Согласно последней информации Министерства энергетики Российской Федерации, это случилось из-за повреждения…
Специалисты в области здравоохранения рассказали о ранних симптомах сахарного диабета. Данному вопросу посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад…
В пятницу, 31 января, всемирно известной болгарской провидице Ванге исполнилось бы 109 лет. В день рождения ясновидящей многие вспоминают несколько ее предсказаний…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: подозрение на коронавирус в Новосибирске…
Общество
Суррогатное материнство стало настолько популярным, что многие богатые и знаменитые прибегают к услугами «матки за деньги». Но рожать из пробирки - это "свинство…
Российские специалисты в области онкологии озвучили простые советы по защите от рака. Данные рекомендации содержатся в материале, который разместили некоторое время назад…
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждалась также ситуация с коронавирусом.
Общество
В России выявлены первые два случая заражения новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами Китая, заявила Татьяна…
31 января знаменитой российской певице Юлии Началовой исполнилось бы 39 лет. Друг артистки Александр Панайотов решил почтить память безвременно ушедшей из жизни звезды…
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В Сети появилось видео, достойное знаменитых голливудских блокбастеров про апокалипсис. Вот только это не дорогостоящие спецэффекты, а российская реальность. В Питере…
Жаркое из блогов
У каждого изделия есть свои недокументироанные свойства и функции, которые производитель или вовсе не учитывает, или считает, что ими можно пренебречь. Точно также…
Министр-технократ украинского кабмина Дмитрий Дубилет заявил о закрытии парикмахерской в здании украинского правительства. Он ее обнаружил случайно. И это вызывает…
В пятницу, 31 января, стало известно, что Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter. Соответствующую информацию предоставили…
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в рамках своей первой двухсторонней встречи, которая прошла на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате…
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Вспышка коронавируса в Китае серьезно испугала международное сообщество. На форуме в Давосе объявился фонд, цель которого – наградить 30 млн. долларов создателей вакцины…
Валерию Сюткину запретили въезд на Украине. Таково было решение СБУ по требованию депутатов Верховной Рады. Те сослались на планирующиеся концерты артиста. Такой нелепый…
Известная актриса Елена Яковлева поделилась забавной историей из жизни своей семьи. Знаменитость вспомнила, как её прабабушка говорила ей про богатое наследство, которое…
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг во второй раз предложили в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. В заслугу девушке ставят то, что в столь юном возрасте…
Видео, как попугай мяукает с котами, несколько лет является хитом сети. Три кота сидят на столе, а попугай топчется на самом краю. Попугай, попав в экстренную ситуацию…
Обозначены пять сигналов организма о скором инсульте головного мозга, которые люди обычно игнорируют. Данные признаки перечислены в публикации, появившейся некоторое…
Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский рассказал об интересе главы государства к истории. По словам Мединского, Путин большое внимание уделяет…
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария Михалкова постоянно работает над своим телом. У актрисы Любови Толкалиной фигура - само совершенство. Маша тоже…
Общество
В швейцарском Давосе недавно завершился юбилейный Всемирный экономический форум (ВЭФ). Его ключевыми темами стали глобальные климатические обязательства…
Идеологическое противостояние между Украиной и Россией, в которое втянулся Владимир Зеленский, может привести к потери Киевом новых регионов. Такую точку зрения высказала…
Врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что россиянам не стоит бояться короновируса. По её словам, существует другая инфекция из Азии, о которой следует тревожиться.
У внука актрисы Марии Шукшиной Марка появился ангел-хранитель. Мама маленького Марка Фрейя Зильбер начала общаться с семьей Шукшиных. Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин…
В Сети раскритиковали украинскую певицу Екатерину Гуменюк, более известную как Ассоль, за представление песни на русском языке, с которой она выступит в первом полуфинале…
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Недавно учёные в пять раз увеличили продолжительность жизни какого-то червя. Если бы таким же образом удалось исправить код человека, мы бы жили по 400 лет. Конечно…
«Укроборонпром» решил сгладить последствия скандала с бракованной броней военной техники. Компания провела открытые испытания, и опубликовала видео.
Названы ранние сигналы человеческого организма об образовании злокачественной опухоли в кишечнике. Данные признаки перечислили медики, отмечается в материале, выложенном…
Глава городского совета Керчи Мая Хужина после слов главы Крыма Сергея Аксенова о том, что пора поставить точку в вопросе об увольнении чиновника, вновь подала в отставку…
Владимир Владимирович Путин предложил для урегулирования назревших международных проблем, собрать конференцию стран – постоянных членов Совета Безопасность ООН.…
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о контактах, которые поддерживаются между Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко…
Два первых случая заражения коронавирусом, у членов одной семьи, зарегистрированы в Великобритании. В британском Минздраве подтвердили положительные анализы…