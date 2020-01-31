Ученые: резкие колебания погоды повышают риск возникновения эпидемии гриппа

Китайские и американские ученые недавно провели масштабное исследование и пришли к удивительному выводу. Оказалось, что резкие колебания погоды увеличивают риск возникновения эпидемии гриппа.

Эксперты наблюдали за ситуацией в США, Китае, Италии и Франции и установили, что сезонные эпидемии гриппа в вышеуказанных странах усиливаются во время резких колебаний погоды в осенние месяцы.

Ученые выяснили, что экстремальные изменения погодных условий в осенние месяцы 2017 года стали причиной возникновения эпидемии гриппа, сформировав группу пациентов в самом начале холодного сезона, а они впоследствии разнесли инфекцию в густонаселенных районах.