Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Доктор Мясников рассказал, почему у врачей не получается лечить коронавирус

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Доктор Мясников рассказал, почему у врачей не получается лечить коронавирус
Фото: pixabay.com

Врач Александр Мясников объяснил, почему на сегодняшний день от китайского корона вируса не существует вакцин и лекарств. По его словам, пока болезнь пытаются лечить только устраняя её симптомы, а не причины.

«Поймите ее правильно: между понятиями «можно применять» и «имеют эффективность» есть разница, не так ли?! На деле пока ни лекарств ни вакцины. Лечение только симптоматическое», - заявил Мясников. Он отметил, что сейчас коронавирус лечится эмпирически – благодаря терапии, которая базируется на наблюдениях и опыте. В число препаратов входят антибиотики, лекарства от гриппа, кислород и гормоны.

АБ

//картина дня

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако эта информация держится в секрете. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

На сайте столичного мэра указано, что в 2019 году учителя из многих городов страны смогли пройти обучение в московских школах. Это стало возможно благодаря проекту…

Давний друг герцогов Сассекских игрок в поло Начо Фигерас отреагировал на отказ принца Гарри от своих королевских обязанностей и его переезд вместе с супругой Меган Маркл…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители Роспотребнадзора и вице-премьера Татьяны Голиковой опровергли информацию о том, что в Москве коронавирус диагностирован у одного пациента инфекционной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан