Доктор Мясников рассказал, почему у врачей не получается лечить коронавирус

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31 января 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Врач Александр Мясников объяснил, почему на сегодняшний день от китайского корона вируса не существует вакцин и лекарств. По его словам, пока болезнь пытаются лечить только устраняя её симптомы, а не причины.

«Поймите ее правильно: между понятиями «можно применять» и «имеют эффективность» есть разница, не так ли?! На деле пока ни лекарств ни вакцины. Лечение только симптоматическое», - заявил Мясников. Он отметил, что сейчас коронавирус лечится эмпирически – благодаря терапии, которая базируется на наблюдениях и опыте. В число препаратов входят антибиотики, лекарства от гриппа, кислород и гормоны.