Биологи заявили, что эпидемия коронавируса только начинается

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28 января 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Китайские биологи из Академии наук КНР начали исследование генома коронавируса 2019-nCoV и пришли к неутешительным результатам. По их словам, болезнь началась совсем недавно, и ей ещё предстоит развитие.

«Наши расчеты показывают, что эпидемия началась примерно за 32 дня до того, как был собран последний образец 2019-nCoV, что произошло 18 января», - рассказали специалисты.

Они подчеркнули, что вирус новый для человека, он ещё не успел мутировать. Это означает, что вспышка эпидемии находится на ранней стадии. Также биологи отметили, что коронавирус распространялся очень быстро, пока государство не предприняло ряд сдерживающих мер.