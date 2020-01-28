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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач объяснил, почему коронавирус из Китая смертелен

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Врач объяснил, почему коронавирус из Китая смертелен
Фото: pixabay.com

Врач Алексей Утин рассказал, как передаётся коронавирус, есть ли способы избежать заражения и почему болезнь может оказаться смертельна для человека. По словам медика, даже пациенту с тяжелой формой коронавируса можно помочь.

Утин напомнил, что новый коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, также заразиться можно, если потрогать зараженный предмет, а потом лицо. При этом специалист подчеркнул, что человек не обязательно заболеет даже в таком случае, поскольку в первую очередь всё зависит от восприимчивости организма. Также он отметил, что большинство широко рекламируемых средств профилактики на деле являются пустышками, не способными защитить от заражения.

«Смертельные исходы связаны с тем, что вирус быстро спускается с верхних дыхательных путей в нижние и вызывает тяжелую пневмонию... Даже в таком тяжелом случае можно помочь пациенту, если проводить экстракорпоральной мембранной оксигенации», - объяснил Утин.

АБ

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