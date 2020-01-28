Медики из США назвали часто приводящую к раку распространенную в России болезнь

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28 января 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Сахарный диабет второго типа часто приводит к раку поджелудочной железы. Связь между этими двумя заболеваниями выявили медицинские специалисты, работающие в Соединенных Штатах.

В материале, появившемся некоторое время назад на страницах журнала американского Национального института онкологии, говорится, что ученые проанализировали информацию о пятидесяти тысячах пациентов за двадцать лет. Выяснилось, что диабет повышает риск развития рака в два раза.

В Российской Федерации количество больных сахарным диабетом постоянно увеличивается. Если в 2013 году их было 3,9 млн человек, то в 2019-м – уже 4,8 млн.

Ранее онкологи перечислили привычки, провоцирующие рак. Кроме того, сообщалось, что врачи обозначили первые симптомы заражения смертельно опасным китайским коронавирусом.