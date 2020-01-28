Четыре способных спровоцировать появление рака привычки перечислили онкологи

Обозначены пристрастия человека, которые могут спровоцировать появление в человеческом организме раковых опухолей. Данную информацию озвучили некоторое время назад врачи-онкологи.
Как пишет интернет-портал net-bolezniam.ru, причинами болезни способны стать:
1. курение (рак легкого);
2. любовь к красному мясу (злокачественные новообразования кишечника, простаты, матки, молочной железы);
3. употребление спиртных напитков (опухоли пищевода, печени, горла, рта);
4. привычка загорать (меланома и карцинома).
Ранее медики назвали ранние признаки заражения новым китайским коронавирусом. Также сообщалось, что специалисты раскрыли самые эффективные правила профилактики рака.