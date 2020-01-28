Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре способных спровоцировать появление рака привычки перечислили онкологи

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: net-bolezniam.ru

Четыре способных спровоцировать появление рака привычки перечислили онкологи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены пристрастия человека, которые могут спровоцировать появление в человеческом организме раковых опухолей. Данную информацию озвучили некоторое время назад врачи-онкологи.

Как пишет интернет-портал net-bolezniam.ru, причинами болезни способны стать:

1. курение (рак легкого);

2. любовь к красному мясу (злокачественные новообразования кишечника, простаты, матки, молочной железы);

3. употребление спиртных напитков (опухоли пищевода, печени, горла, рта);

4. привычка загорать (меланома и карцинома).

Ранее медики назвали ранние признаки заражения новым китайским коронавирусом. Также сообщалось, что специалисты раскрыли самые эффективные правила профилактики рака.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Эксперт оценил слова госсекретаря США о

Эксперт оценил слова госсекретаря США о "беспощадных действиях" России в Сирии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов во вторник оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее обвинил Россию в "беспощадных" действиях в Сирии.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" во вторник, 28 января, впервые официально прокомментировали трагическую гибель легендарного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…