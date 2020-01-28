Четыре способных спровоцировать появление рака привычки перечислили онкологи

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28 января 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: net-bolezniam.ru

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены пристрастия человека, которые могут спровоцировать появление в человеческом организме раковых опухолей. Данную информацию озвучили некоторое время назад врачи-онкологи.

Как пишет интернет-портал net-bolezniam.ru, причинами болезни способны стать:

1. курение (рак легкого);

2. любовь к красному мясу (злокачественные новообразования кишечника, простаты, матки, молочной железы);

3. употребление спиртных напитков (опухоли пищевода, печени, горла, рта);

4. привычка загорать (меланома и карцинома).

Ранее медики назвали ранние признаки заражения новым китайским коронавирусом. Также сообщалось, что специалисты раскрыли самые эффективные правила профилактики рака.