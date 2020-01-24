Хриплый голос может указывать на смертельную болезнь

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24 января 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦарьГрад

Фото: pixabay.com

Врачи заявили, что хриплый голос может быть признаком смертельного заболевания. Специалисты из фонда Cancer Research UK посоветовали обратиться к врачу, если хрипота не проходит долгое время.

Медики рассказали, что если в голосе произошли резкие изменения и он внезапно стал хриплым и хрипота не проходит более трёх недель, то это сигнал для похода к врачу. Дело в том, что подобные перемены могут сигнализировать об онкологическом заболевании гортани.

Отмечается, что хриплый голос не всегда указывает на онкологию. Порой он может меняться из-за аллергии, острого ларингита или долгого пребывания на холоде.

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