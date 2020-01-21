Косметолог рассказал о причинах

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21 января 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

высыпания на лице, pixabay.com

Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский поднял тему "постновогодних прыщей". Высыпания на коже становятся причиной нарушения обычной диеты во время праздников и "расплатой" за съеденное.

Обычно формирование воспалений на коже формируется примерно через 4-5 дней после застолья. Если человек не останавливается вовремя, то проблемы с кожей развиваются по нарастающей, сообщает Радио Sputnik.

Едемский призывает помнить – мы есть то, что мы едим. Поэтому, если человек позволил себе лишнего, ему следует посидеть на разгрузочной диете или просто придерживаться "чистого питания". Следует отказаться от колбас, сосисок, майонеза, кетчупа, сладостей, соленой рыбы и икры.

Кроме того, помочь избавиться от прыщей способны косметические процедуры, среди которых пилинг, озонотерапия или инъекции азота.

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