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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Американские ученые рассказали, как можно замедлить старение

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Американские ученые рассказали, как можно замедлить старение
руки пожилой женщины, pixabay.com
Американские ученые несколько лет анализировали молекулярные изменения в организме людей и выявили четыре типа старения. Эти данные могут помочь замедлить деструктивные изменения и увеличить срок жизни.
 
Ученые удивили информацией о том, в каком возрасте начинается старение человека

Ученые удивили информацией о том, в каком возрасте начинается старение человека

 
Первый тип старения является метаболическим – с течением жизни у человека нарушается обмен веществ, вследствие чего он будет подвержен возникновению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким людям следует придерживаться строгой диеты и постоянно контролировать артериальное давление, сообщает Радио Sputnik.
 
Второй тип старения – иммунный. У людей такого типа сопротивляемость организма вирусам и бактериям с каждым годом жизни падает. Врачи рекомендуют им закаляться, регулярно гулять на свежем воздухе и вести активный образ жизни.
 
Третий тип гепатический – это название связано с нарушениями в работе печени. Четвертый – нефротический, который связан со сбоями в функционировании почек. Люди последних двух типов должны осуществлять профилактический прием лекарств, прописанных врачом.
 
Зная свою принадлежность к тому или иному типу и изменив образ жизни, можно снизить скорость старения организма и улучшить здоровье.
ЕТ

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