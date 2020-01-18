Американские ученые рассказали, как можно замедлить старение

Первый тип старения является метаболическим – с течением жизни у человека нарушается обмен веществ, вследствие чего он будет подвержен возникновению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким людям следует придерживаться строгой диеты и постоянно контролировать артериальное давление, сообщает Радио Sputnik.

Второй тип старения – иммунный. У людей такого типа сопротивляемость организма вирусам и бактериям с каждым годом жизни падает. Врачи рекомендуют им закаляться, регулярно гулять на свежем воздухе и вести активный образ жизни.

Третий тип гепатический – это название связано с нарушениями в работе печени. Четвертый – нефротический, который связан со сбоями в функционировании почек. Люди последних двух типов должны осуществлять профилактический прием лекарств, прописанных врачом.

Зная свою принадлежность к тому или иному типу и изменив образ жизни, можно снизить скорость старения организма и улучшить здоровье.