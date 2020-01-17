//Здоровье 13+
Ученые рассказали, какой продукт позволяет улучшить работу сердца и кишечника
17 января 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nutrition
//Здоровье 13+
17 января 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nutrition
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Президент Украины отказался отправлять в отставку главу украинского кабмина. Видео встречи главы государства с премьер-министром опубликовала команда Зеленского.
В мире
Политика
Побережье Азовского моря может быть заминировано. Об этом сообщила strana.ua со ссылкой на военное ведомство.
Побережье Азовского моря может быть заминировано. Об этом сообщила strana.ua со ссылкой на военное ведомство.
В среду, 15 января, президент Путин огласит ежегодное Послание…
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4 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин проводил очередное…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
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Казалось бы, неужели можно сказать про «наше всё» что-то новое, или…
США ввели ограничительные меры против генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапура. Его обвиняют в нарушении прав протестующих…
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Эксперты по делам королевского семейства Великобритании утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл навсегда покидают королевский дворец, невзирая…
В КНР в последнее время происходит настоящий бум незаконного ввоза в страну грудного молока.
Медсестру приговорили к 25 годам за убийство мужа глазными каплями
Президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось добиться полного взаимопонимания по вопросам, касающимся положения в Ливии.
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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави просит все страны, причастные к авиакатастрофе украинского авиалайнера в Иране, не превращать "этот вопрос…
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отставку российского правительства. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления представителя Госдепа США.
Критика со стороны Госдумы в отношении Минпросвещения РФ говорит о важности и актуальности работы, которую проводит министерство, заявил первый заместитель и.о. министра…
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Следователи проведут проверку по факту избиения школьником учительницы в одной из столичных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления…
Национальное бюро статистики Китая сообщило, что по итогам минувшего 2019 года численность населения страны составила 1,4 миллиарда человек. Это на 4,67 миллиона больше…
Из Госдумы РФ отозвали законопроект, предусматривающий ликвидацию политических партий, получающих иностранное финансирование. Как заявил один из соавторов, документ…
Украинский министр юстиции Денис Малюська выложил новое фотонедоразумение. На своей официальной страничке он опубликовал фото, которое совершенно не вяжется с его…
Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности об отводе войск в районе контрольного пункта «Гнутово». Об этом сообщили украинские СМИ. К сожалению, пока только…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…
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Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово прокомментировала инцидент с лайнером SSJ 100, совершившим экстренную посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу.
Экс-супруга Ромы Жукова и его шестеро детей могут в любой момент лишиться 2-х комнатной квартиры, в которой проживает вся семья, так как музыкант не выплачивает ипотеку…
Решение Владимира Зеленского и его окружения легализовать игорный бизнес станет для Украины «бомбой замедленного действия». Такое заявление сделал представитель движения…
Командиры Вооруженных сил Украины используют гражданский военный конфликт на территории Донбасса для личного обогащения. С соответствующим заявлением выступили сегодня…
На днях житель США Джимми Медерс, который был приговорен к высшей мере наказания в далеком 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина, был помилован…
Единственная дочь Евгения Петросяна накануне приехала из Нью-Йорка в Россию. Матери Викторины не стало, когда та была маленькой. И сейчас стало понятно, какие отношения…
В зоне боевых действий на востоке Украины неизвестные снайперы уничтожили двух участников военной операции Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом…
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Жаркое из блогов
Депутаты Европейского парламента осудили заявления Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны и обвинили Москву в «попытках переписать историю». Они…
Двое севастопольцев 1974 и 1977 годов рождения стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в хранении неучтенного оружия времен Великой Отечественной войны.
Девочка из Петербурга станет первой пациенткой, которую могут вылечить от редкой болезни Канавана. Однако для этого необходим один миллион долларов. Клуб толкинистов…
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу, 17 января, сообщил, что недавние заявления польских политиков возмутительны и свидетельствуют о том, что их умы "захватила…
Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности главы России Владимира Путина среди россиян после выступления с посланием…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко затруднился с ответом на вопрос о рассекреченном отпуске президента Украины. Во время новогодних каникул Зеленского…
Модель Ксения Пунтус, которая попала в больницу якобы после падения из окна квартиры внука актера и режиссера Никиты Михалкова, заявила, что случившееся с ней является…
Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии. Мероприятие пройдет 19 января в Берлине.
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания недавно провели исследование и выявили продукт, регулярное употребление которого позволяет существенно улучшить…
В Москве были задержаны последователи секты «Бога Кузи». Эта псевдорелигиозная организация была основана Андреем Поповым в 2007 году. Обманом Попов и его подельники…
Поход в туалет едва не обернулся для жительницы Таиланда смертью. Дочь пострадавшей рассказала в социальной сети, что женщина встретила в санузле змею и вступила с ней…
Демограф Анатолий Вишневский рассказал, почему в нашей стране нельзя решить демографическую проблему. Несмотря на то, что Путин обозначил демографический вопрос как одну…
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Обозначены ранние сигналы организма человека о появлении злокачественного новообразования. Информацией по данному вопросу поделились специалисты в области онкологии…
15 января мужская сборная России по гандболу завершила свои выступления на проходящем в Швеции, Австрии и Норвегии чемпионате Европы-2020. В последнем матче…
Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…
Жаркое из блогов
Вообще я уже давно сталкиваюсь с тем, что друзья и знакомые спрашивают, а кто же будет после Путина? С одной стороны это нужно адресовать в качестве претензии…
Стало известно, что рэп-исполнитель Гуф находится на грани банкротства. Уточняется, что расходы его фирмы по производству одежды превысили доходы более чем на 5 миллионов…
Ученые из Университета Вирджинии провели масштабное исследование и рассказали, какая привычка приводит к дополнительным перекусам и перееданию. Это в свою очередь…
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда закончится период очень теплой погоды. Отмечается, что в Москве побит температурный рекорд…
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В Карачаево-Черкесии мужчина на охоте по неосторожности застрелил собственного сына. Об инциденте рассказали в Следственном комитете республики.
В Министерстве иностранных дел России в пятницу, 17 января, заявили, что недавние санкции Соединенных Штатов Америки против проекта газопровода "Северный поток – 2"…
В СМИ появилась информация о том, что британский принц Гарри и его жена Меган уволили весь персонал своего лондонского особняка. Герцог и герцогиня заявили, что больше…
Бывший премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев днем в пятницу, 17 января, сообщил, что смена правительства является абсолютно нормальной ситуацией в период…
Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками коллажем, на котором соединены фотография певицы и её супруга продюсера Иосифа Пригожина в цветных лодочках…
Работающие в Великобритании онкологи перечислили признаки появления раковой опухоли поджелудочной железы. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной…
Заявление премьер-министра Украины оказалось «липой». По закону Зеленский не может его уволить. Это не входит в его компетенцию
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов прокомментировал набирающую популярность тенденцию записывать детям в свидетельство о рождении не отчество…