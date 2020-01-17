Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые рассказали, какой продукт позволяет улучшить работу сердца и кишечника

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nutrition

Ученые рассказали, какой продукт позволяет улучшить работу сердца и кишечника
боль в животе, pixabay.com
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания недавно провели исследование и выявили продукт, регулярное употребление которого позволяет существенно улучшить работу сердца и кишечника.
 
Ученые рассказали, какое пристрастие приводит к перееданию

Ученые рассказали, какое пристрастие приводит к перееданию

 
Оказалось, что добавление грецких орехов в ежедневный рацион увеличивает число полезных бактерий в кишечнике и способствует укреплению сердца, так как снижает уровень холестерина и кровяное давление.
 
Эксперт и соавтор исследования Кристина Петерсен уточнила, что замена обычной закуски грецкими орехами является небольшим изменением, которое способно значительно улучшить здоровье человека. Ученые полагают, что разумной ежедневной нормой является 50-80 гр орехов.
ЕТ

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан