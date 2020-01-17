Ученые рассказали, какой продукт позволяет улучшить работу сердца и кишечника

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания недавно провели исследование и выявили продукт, регулярное употребление которого позволяет существенно улучшить работу сердца и кишечника.

Оказалось, что добавление грецких орехов в ежедневный рацион увеличивает число полезных бактерий в кишечнике и способствует укреплению сердца, так как снижает уровень холестерина и кровяное давление.

Эксперт и соавтор исследования Кристина Петерсен уточнила, что замена обычной закуски грецкими орехами является небольшим изменением, которое способно значительно улучшить здоровье человека. Ученые полагают, что разумной ежедневной нормой является 50-80 гр орехов.