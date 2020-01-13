Четыре простых правила защиты от онкологических заболеваний подсказали врачи

Специалисты в области медицины рассказали, какие простые действия необходимо предпринять, чтобы снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Данной теме посвящен материал, размещенной в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят защититься от рака, нужно:
1. отказаться от употребления спиртных напитков;
2. отказаться от жареного мяса;
3. включить в рацион клетчатку, ей богаты овощи и фрукты;
4. уделять хотя бы тридцать минут в день физической активности.
Ранее в понедельник сообщалось, что онкологи назвали сигнал человеческого организма, указывающий на рак желудка.