Четыре простых правила защиты от онкологических заболеваний подсказали врачи

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13 января 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие простые действия необходимо предпринять, чтобы снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Данной теме посвящен материал, размещенной в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят защититься от рака, нужно:

1. отказаться от употребления спиртных напитков;

2. отказаться от жареного мяса;

3. включить в рацион клетчатку, ей богаты овощи и фрукты;

4. уделять хотя бы тридцать минут в день физической активности.

Ранее в понедельник сообщалось, что онкологи назвали сигнал человеческого организма, указывающий на рак желудка.