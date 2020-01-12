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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить риск развития болезни Альцгеймера

, 07:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить риск развития болезни Альцгеймера
мозг, pixabay.com
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как можно снизить риск возникновения болезни Альцгеймера. Оказалось, что способ, о котором идет речь в сообщении ведомства, доступен практически каждому человеку.
 
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Согласно последней информации, регулярные физические упражнения позволяют снизить риск развития заболевания на 50 процентов. Кроме того, физическая активность дает возможность замедлить ухудшение состояния тех людей, у которых недуг уже проявился.
 
Подчеркивается, что один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить при помощи кардинального изменения образа жизни.
 
В Роспотребнадзоре уточнили, что упражнения также защищают от других типов деменции, так как "заставляют" мозг поддерживать старые нейронные связи и создавать новые. 
 
В ведомстве заметили, что люди после 65 лет должны уделять упражнениям средней интенсивности минимум 150 минут в неделю, причем каждое занятие должно длиться не менее 10 минут.
ЕТ

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