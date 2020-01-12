В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить риск развития болезни Альцгеймера

Согласно последней информации, регулярные физические упражнения позволяют снизить риск развития заболевания на 50 процентов. Кроме того, физическая активность дает возможность замедлить ухудшение состояния тех людей, у которых недуг уже проявился.

Подчеркивается, что один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить при помощи кардинального изменения образа жизни.

В Роспотребнадзоре уточнили, что упражнения также защищают от других типов деменции, так как "заставляют" мозг поддерживать старые нейронные связи и создавать новые.

В ведомстве заметили, что люди после 65 лет должны уделять упражнениям средней интенсивности минимум 150 минут в неделю, причем каждое занятие должно длиться не менее 10 минут.