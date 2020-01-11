Четыре игнорируемых людьми симптома рака головного мозга обозначили неврологи

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11 января 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врачи, globallookpress.com

Названы четыре признака рака головного мозга, которые обычно игнорируются людьми. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад неврологи.

Список симптомов смертельно опасной болезни, приведенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. головную боль, которую не снимают лекарственные препараты;

2. рвоту и тошноту, наблюдающуюся преимущественно по утрам;

3. эпилептические приступы;

4. резкое ослабление зрения.

Наличие обозначенных сигналов организма должно стать поводом для немедленного обращения к медицинскому специалисту.

Ранее сообщалось, что онкологи перечислили пять ранних признаков рака.