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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Четыре игнорируемых людьми симптома рака головного мозга обозначили неврологи

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре игнорируемых людьми симптома рака головного мозга обозначили неврологи
Врачи, globallookpress.com

Названы четыре признака рака головного мозга, которые обычно игнорируются людьми. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад неврологи.

Пять ранних сигналов организма о раковой опухоли перечислили врачи-онкологи

Пять ранних сигналов организма о раковой опухоли перечислили врачи-онкологи

Список симптомов смертельно опасной болезни, приведенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. головную боль, которую не снимают лекарственные препараты;

2. рвоту и тошноту, наблюдающуюся преимущественно по утрам;

3. эпилептические приступы;

4. резкое ослабление зрения.

Наличие обозначенных сигналов организма должно стать поводом для немедленного обращения к медицинскому специалисту.

Ранее сообщалось, что онкологи перечислили пять ранних признаков рака.

 

ДЦ

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