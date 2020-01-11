Четыре игнорируемых людьми симптома рака головного мозга обозначили неврологи

Названы четыре признака рака головного мозга, которые обычно игнорируются людьми. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад неврологи.
Список симптомов смертельно опасной болезни, приведенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. головную боль, которую не снимают лекарственные препараты;
2. рвоту и тошноту, наблюдающуюся преимущественно по утрам;
3. эпилептические приступы;
4. резкое ослабление зрения.
Наличие обозначенных сигналов организма должно стать поводом для немедленного обращения к медицинскому специалисту.
Ранее сообщалось, что онкологи перечислили пять ранних признаков рака.