Названы семь ранних симптомов опасного для здоровья человека сахарного диабета

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9 января 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины обозначили первые признаки сахарного диабета. Данный недуг опасен своими осложнениями, в частности, быстрым прогрессированием атеросклероза и развитием связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Список ранних симптомов диабета, приведенный на канале «Здоровье – жизнь» в «Яндекс. Дзен», включает в себя среди прочих:

1. постоянную жажду;

2. частое мочеиспускание;

3. сухость и зуд кожи;

4. повышенную слезоточивость глаз;

5. трещины на губах;

6. гормональные нарушения;

7. трофические язвы на ногах.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперты назвали два продукта питания, которые провоцируют образование раковых опухолей.