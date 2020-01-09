Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Названы семь ранних симптомов опасного для здоровья человека сахарного диабета

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы семь ранних симптомов опасного для здоровья человека сахарного диабета
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины обозначили первые признаки сахарного диабета. Данный недуг опасен своими осложнениями, в частности, быстрым прогрессированием атеросклероза и развитием связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Два способных привести к образованию раковой опухоли продукта назвали специалисты

Два способных привести к образованию раковой опухоли продукта назвали специалисты

Список ранних симптомов диабета, приведенный на канале «Здоровье – жизнь» в «Яндекс. Дзен», включает в себя среди прочих:

1. постоянную жажду;

2. частое мочеиспускание;

3. сухость и зуд кожи;

4. повышенную слезоточивость глаз;

5. трещины на губах;

6. гормональные нарушения;

7. трофические язвы на ногах.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперты назвали два продукта питания, которые провоцируют образование раковых опухолей.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

В Абхазии добиваются отставки президента

В Абхазии добиваются отставки президента

Протестующие заняли здание администрации. Они отказываются покидать его до тех пор, пока президент Абхазии Рауль Хаджимба не подаст в отставку. Об этом корреспонденту АН рассказал бывший депутат парламента Абхазии, а ныне эксперт по кризисным ситуациям на Северном Кавказе и в государствах Закавказья, политолог Ренат Карчаа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и членов экипажа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…