Названы семь ранних симптомов опасного для здоровья человека сахарного диабета

Специалисты в сфере медицины обозначили первые признаки сахарного диабета. Данный недуг опасен своими осложнениями, в частности, быстрым прогрессированием атеросклероза и развитием связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Список ранних симптомов диабета, приведенный на канале «Здоровье – жизнь» в «Яндекс. Дзен», включает в себя среди прочих:
1. постоянную жажду;
2. частое мочеиспускание;
3. сухость и зуд кожи;
4. повышенную слезоточивость глаз;
5. трещины на губах;
6. гормональные нарушения;
7. трофические язвы на ногах.
Ранее в четверг сообщалось, что эксперты назвали два продукта питания, которые провоцируют образование раковых опухолей.