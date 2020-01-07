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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Роспотребнадзоре рассказали о правилах питания людей пожилого возраста

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах питания людей пожилого возраста
Фотобанк АН

Пожилые люди должны иметь дробный четырех или пятиразовый режим питания без больших перерывов между ними. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отметило, что состояние здоровья определяется как генетическими, так и внешними факторами. Из-за изменений в организме, которые происходят с возрастом, рекомендуется ограничить калорийность пищи. Питание должно быть полноценным по содержанию витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и аминокислот.

Особое значение имеет еда, которая способствует повышению плотности рациона без увеличения калорийности. Средняя энергетическая ценность для мужчин старше 60 лет должна составлять менее 2300 ккал, для женщин — менее 2000.

Роспотребнадзор отмечает - залог долгой и счастливой жизни заключается не только в рационе, но и в регулярной физической активности и ведении здорового образа жизни.

ЕЧ

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