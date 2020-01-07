В Роспотребнадзоре рассказали о правилах питания людей пожилого возраста

//Здоровье 13+

7 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

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Пожилые люди должны иметь дробный четырех или пятиразовый режим питания без больших перерывов между ними. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отметило, что состояние здоровья определяется как генетическими, так и внешними факторами. Из-за изменений в организме, которые происходят с возрастом, рекомендуется ограничить калорийность пищи. Питание должно быть полноценным по содержанию витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и аминокислот.

Особое значение имеет еда, которая способствует повышению плотности рациона без увеличения калорийности. Средняя энергетическая ценность для мужчин старше 60 лет должна составлять менее 2300 ккал, для женщин — менее 2000.

Роспотребнадзор отмечает - залог долгой и счастливой жизни заключается не только в рационе, но и в регулярной физической активности и ведении здорового образа жизни.