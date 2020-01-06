Перед раком все равны

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6 января 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

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В Санкт-Петербурге умер известный хирург-онколог Андрей Павленко. Когда Павленко узнал, что у него рак желудка, он боролся с болезнью и продолжал оперировать. А еще два года он вел блог об онкологии, в котором рассказывал о своём состоянии и о том, как лечат рак в России. «Аргументы недели» узнали больше о ежегодной статистике смертей от рака в России и в мире, о том, в каких странах проводятся передовые исследования по борьбе со смертельной болезнью, какие достижения есть уже, о мнении специалистов, можно ли полностью победить рак, как удалось уничтожить чуму в средневековье.

Основные факты о раке:

Во всём мире рак стоит на втором месте по причинам смертей, на первом – инсульты и инфаркты. Так, в 2018 году от рака умерли 9,6 млн человек. На конец 2018 года в нашей стране насчитывалось почти 4 млн больных раком IV степени, что составляет более 2,5% населения страны. По данным Международного агентства по исследованию рака, в 2018 году в России умерли 314 тысяч онкологических больных. В мире рак является причиной примерно каждой шестой смерти.

Около 70% случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. В России подавляющее большинство раковых больных - около 80% - городские жители. Примерно 20% страдающих онкологическими заболеваниями – проживают в сельской местности. Среди больных раком – 62,5% пациенты старше трудоспособного возраста, менее 1 % - дети до 18 лет.

Прогнозы не утешительны, по итогам 2018 года в нашей стране зафиксирован рост заболеваемостью раком. Самый распространённый вид онкологии в РФ – рак молочной железы (18%). На втором рак кожи (11,6%). Далее следуют рак тела матки (7%) и предстательной железы (6%).

Образование раковых опухолей обусловлено пятью основными источниками риска. Они связаны с поведением и рационом питания человека. Это высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя.

Курение является самым значительным стимулом для развития рака. Почти 22% глобальных случаев смерти от рака связаны с последствиями употребления табака.

До 25% случаев рака в странах с низким и средним уровнем доходов обусловлено вызывающими рак инфекциями: гепатит и вирус папилломы человека (ВПЧ).

Также рисками для развития раковых опухолей может стать невозможность, неверность диагностики или несвоевременное обращение за медицинской помощью, когда рак уже дошёл до поздних стадий заболевания.

О некоторых исследованиях по борьбе с раком:

Новые методы борьбы с раком могут произвести революцию в медицине и помочь миллионам больных. Это глобальная колоссальная работа, стоящая огромных средств и требующая должных медицинских знаний. Учёные по всему миру трудятся над созданием «таблетки» от рака.

К этим методам относится новая методика лечения онкологических заболеваний, утвержденная Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США,начавшая свою работу в 2017 году. Она называется «клеточная терапия CAR T». CAR – химерный антигенный рецептор, т.е. гибридный белок, способный избирательно связываться с антигенами.

Речь идет о генной терапии. Если коротко, то при помощи нового препарата Kymriah иммунная система пациента не только укрепляется, но и направляется на борьбу с раковыми клетками. Лечение занимает три недели. Медики берут у больного белые кровяные клетки (Т-лимфоциты), которые отвечают за борьбу с инфекциями и инородными телами. В здоровом организме иммунная система распознает больные злокачественные клетки, но у онкологических больных все по-другому.

Несмотря на то, что генная терапия пока показала практическую пригодность лишь для лечения различных видов рака крови, медики надеются на прорыв в лечении и других онкологических болезней. Показания к этому есть: примерно 83% больных во время испытаний Kymriah излечились: из 63 участников терапии у 52, после трех месяцев лечения, рак исчез.

Kymriah – первая CAR-T клеточная терапия, в работе сейчас находятся еще несколько методик.

В 2018 году учёные из Великобритании выявили механизм, который значительно увеличивает эффективность препаратов в борьбе против одной из опаснейших форм рака – меланомы.

Опытным путём им удалось восстановить созданный на основе вирусов препарат Talimogene laherparepvec (T-VEC). Этот препарат вводится в пораженные меланомой ткани. При этом он вызывает направленную против клеток опухоли иммунную реакцию.

Учёные добавили в него белые кровяные клетки (моноциты), которые могут поглощать различные вещества. Благодаря чему было установлено, что эти клетки подхватывают частицы вируса и переносят их к месту опухоли. А это вызывает гибель раковых клеток.

Ранее ученые из Японии подобрались к открытию, которое поможет бороться с самыми агрессивными формами онкологических болезней. Они установили, что раковые клетки распространяются быстрее, когда им удается вытеснить митохондрии здоровых клеток на периферию.

В 2019 году в России создали препарат для лечения рака. Учёные Северо-Кавказского федерального университета, расположенного в Ставропольском крае, разработали средство для борьбы сразу с тремя видами онкологических заболеваний: карцинома легкого, меланома и глиобластома. По словам создателей препарата, с рабочим названием «Акс-236»,он эффективно лечит клетки, заражённые этими видами онкологии, не просто убивая заболевание, но и вызывая дифференциацию клеток, что приводит к их полному излечению.

Человечество и рак: кто кого?

В 2019 году некоторые лауреаты Нобелевской премии высказали мнение, что человечество может никогда не избавиться от рака полностью. В прошлом нам удалось искоренить черную оспу, однако как инфекционные, так и онкологические заболевания можно лишь контролировать, а не заставить их исчезнуть с лица земли насовсем.

Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе – разработчики новейшего метода иммунотерапии с помощью активации натуральных природных защитных сил организма при борьбе с опухолями заявили, что в будущем человечество сможет достичь немалого прогресса в деле лечения рака, но вероятность полной победы над этой болезнью – крайне мала.

Иммунотерапия, которой сейчас занимаются ученые, считается одним из самых действенных способов лечения различных видов рака. Однако, даже специалисты, работающие в этой сфере, признают – рак до конца невозможно вылечить, даже несмотря на то, что через несколько десятилетий опухоли, которые сейчас считаются неизлечимыми, будут подвергаться терапии врачей.

В первую очередь, речь идет о тех опухолях, которые невозможно предотвратить с помощью правильного образа жизни. Если отказ от сигарет, улучшение питания и рост физических нагрузок, а также повальная вакцинация от папилломавируса человека могут значительно уменьшить число опухолей легких, шейки матки, кишечника, желудка и полости рта, то вот некоторые виды рака, к которым человек предрасположен генетически, никогда не исчезнут и не будут побеждены. Не говоря о злокачественных опухолях, чья природа появления до конца не выяснена.

Однако, есть и хорошая новость – через какое-то время наука сможет перевести опухоль в хроническую фазу, превращая её в диабет. Таким образом, пациенты смогут жить годы и десятилетия с раком внутри организма, который не исчезает, но и не растет. Дискомфорт в таком случае будет вызывать лишь прием лекарств.