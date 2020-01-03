Как быстро похудеть, уделяя этому лишь 4 дня в неделю

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3 января 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ученый из Гисенского университета Михаэль Дешпегель объяснил, как избавиться от лишнего жира на животе и при этом не изнурять себя постоянными тренировками и диетами.

Дешпегель рассказал, что быстро привести фигуру в порядок можно при помощи формулы «2+2+4», согласно которой два дня приходятся на кардиотренировки умеренной интенсивности, следующие два дня на силовые тренировки малой интенсивности, при этом все четыре дня необходимо правильно питаться. Также специалист отметил, что оставшиеся три дня недели можно позволить себе отдохнуть как от упражнений, так и от ограничений в еде.