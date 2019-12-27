Три появляющихся в молодом возрасте симптома раковой опухоли назвали онкологи

Названы признаки появления онкологического заболевания в молодом возрасте. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад специалисты в области онкологии.
В списке симптомов рака, приведенном каналом «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:
1. образование синяка при прикосновении – это характерно для лейкемии;
2. появление беловато-желтого свечение глаз на фотографиях – сигнализирует о ретинобластоме;
3. кровь в каловых массах – может свидетельствовать об опухоли в кишечнике.
Ранее в пятницу сообщалось, что европейские медики подсказали гипертоникам способы снижения артериального давления без лекарств.