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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Три появляющихся в молодом возрасте симптома раковой опухоли назвали онкологи

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три появляющихся в молодом возрасте симптома раковой опухоли назвали онкологи
Врачи, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Названы признаки появления онкологического заболевания в молодом возрасте. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад специалисты в области онкологии.

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Четыре простых способа снижения давления без лекарств подсказали медики из Европы

В списке симптомов рака, приведенном каналом «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:

1. образование синяка при прикосновении – это характерно для лейкемии;

2. появление беловато-желтого свечение глаз на фотографиях – сигнализирует о ретинобластоме;

3. кровь в каловых массах – может свидетельствовать об опухоли в кишечнике.

Ранее в пятницу сообщалось, что европейские медики подсказали гипертоникам способы снижения артериального давления без лекарств.

 

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