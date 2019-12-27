Три появляющихся в молодом возрасте симптома раковой опухоли назвали онкологи

//Здоровье 13+

27 декабря 2019, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врачи, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Названы признаки появления онкологического заболевания в молодом возрасте. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад специалисты в области онкологии.

В списке симптомов рака, приведенном каналом «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:

1. образование синяка при прикосновении – это характерно для лейкемии;

2. появление беловато-желтого свечение глаз на фотографиях – сигнализирует о ретинобластоме;

3. кровь в каловых массах – может свидетельствовать об опухоли в кишечнике.

Ранее в пятницу сообщалось, что европейские медики подсказали гипертоникам способы снижения артериального давления без лекарств.