Шесть игнорируемых людьми первых симптомов рака крови перечислили специалисты

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27 декабря 2019, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, globallookpress.com

Обозначены ранние признаки лейкемии, на которые люди в большинстве случаев не обращают внимания. Информацией по данной теме поделились специалисты в области здравоохранения.

Список первых симптомов рака крови, опубликованный на канале «Между нами» в «Яндекс. Дзен», в частности, включает в себя:

1. одышку;

2. хроническую усталость;

3. регулярные кровотечения из носа, кровоточивость десен;

4. беспричинное появление синяков;

5. снижение аппетита и быстрое насыщение во время еды;

6. бледность кожных покровов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи назвали фрукты и ягоды, которые необходимо употреблять гипертоникам.