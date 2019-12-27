Шесть игнорируемых людьми первых симптомов рака крови перечислили специалисты

Обозначены ранние признаки лейкемии, на которые люди в большинстве случаев не обращают внимания. Информацией по данной теме поделились специалисты в области здравоохранения.
Список первых симптомов рака крови, опубликованный на канале «Между нами» в «Яндекс. Дзен», в частности, включает в себя:
1. одышку;
2. хроническую усталость;
3. регулярные кровотечения из носа, кровоточивость десен;
4. беспричинное появление синяков;
5. снижение аппетита и быстрое насыщение во время еды;
6. бледность кожных покровов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи назвали фрукты и ягоды, которые необходимо употреблять гипертоникам.