Ученые удивили информацией о том, в каком возрасте начинается старение человека

Сотрудница НИИ физико-химической биологии имени Белозерского Эльвира Кинзина сообщила, что анализ эпигенетических меток ДНК позволил сделать вывод, что старение начинается сразу после образования организма в утробе матери.

В МГУ напомнили, что ученые придерживаются разных мнений о том, когда человек начинает стареть. Классической позицией считается, что старение – это увеличение возможности наступления смерти. Подчеркивается, что если рассматривать большую выборку, то можно заметить, что в первые годы жизни смертность ребенка очень высока, потом она снижается и достигает минимума к девяти годам, а затем она начинает вновь увеличиваться.