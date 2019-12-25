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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ученые удивили информацией о том, в каком возрасте начинается старение человека

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ученые удивили информацией о том, в каком возрасте начинается старение человека
старость и молодость, pixabay.com
Химики МГУ недавно провели исследование и получили поразительную информацию. Согласно последней информации экспертов, старение человека начинается в момент зачатия или почти сразу после него.
 
Сотрудница НИИ физико-химической биологии имени Белозерского Эльвира Кинзина сообщила, что анализ эпигенетических меток ДНК позволил сделать вывод, что старение начинается сразу после образования организма в утробе матери.
 
В МГУ напомнили, что ученые придерживаются разных мнений о том, когда человек начинает стареть. Классической позицией считается, что старение – это увеличение возможности наступления смерти. Подчеркивается, что если рассматривать большую выборку, то можно заметить, что в первые годы жизни смертность ребенка очень высока, потом она снижается и достигает минимума к девяти годам, а затем она начинает вновь увеличиваться.
ЕТ

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