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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Сразу в нескольких регионах России зафиксирована вспышка кори

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Сразу в нескольких регионах России зафиксирована вспышка кори

Чаще всего от данного заболевания страдают дети младше пяти лет. Роспотребнадзор Оренбургской области проводит расследование причин появления вируса в своём регионе. Предположительно он был завезён из Узбекистана.

От вируса страдают дети, которые ранее не были привиты от него.  В Якутии уже зафиксировано не менее 30 случаев заболевания. И, как правило, заболевшие не имели прививок. Учитывая тот факт, что вирус передаётся очень легко, человек, не имеющий защиты от него, подхватывает заболевание сразу. Пока в регионах складывается неблагоприятный прогноз, так как впереди новогодние праздники, каникулы. Роспотребнадзор порекомендовал провести вакцинацию работников торговых и развлекательных заведений, а также транспортного обслуживания. Прививки будут ставить даже в выходные дни. Минздрав закупил достаточное количество лекарственных препаратов.

Корь является опасным вирусным заболеванием, передающимся воздушно-капельным способом. Её симптомами являются сыпь, высокая температура, возможен кашель. Однако сама корь не так страшна, как её последствия. ВОЗ отмечает, что отказываться от вакцинации ни в коем случае нельзя. Вирус является такой же угрозой для человека, как и загрязнение воздуха, онкология и другие проблемы.    

ПВ

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