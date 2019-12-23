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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Чем опасна манная каша?

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Чем опасна манная каша?
Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала, почему не стоит часто есть манную кашу. Врач подчеркнула, что в совокупности с молоком и маслом манная крупа может стать настоящей «калорийной бомбой».

Эксперты предупреждают, что в манной каше содержится много клейковины, но почти нет полезных веществ. Также она ведет к нарушению всасывания кальция, а также усвоению магния, железа и цинка, что приводит к кариесу и остеопорозу.

«Дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита», - рассказала Шакирова.

АБ

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