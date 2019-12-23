Чем опасна манная каша?

Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала, почему не стоит часто есть манную кашу. Врач подчеркнула, что в совокупности с молоком и маслом манная крупа может стать настоящей «калорийной бомбой».
Эксперты предупреждают, что в манной каше содержится много клейковины, но почти нет полезных веществ. Также она ведет к нарушению всасывания кальция, а также усвоению магния, железа и цинка, что приводит к кариесу и остеопорозу.
«Дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита», - рассказала Шакирова.