Чем опасна манная каша?

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23 декабря 2019, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала, почему не стоит часто есть манную кашу. Врач подчеркнула, что в совокупности с молоком и маслом манная крупа может стать настоящей «калорийной бомбой».

Эксперты предупреждают, что в манной каше содержится много клейковины, но почти нет полезных веществ. Также она ведет к нарушению всасывания кальция, а также усвоению магния, железа и цинка, что приводит к кариесу и остеопорозу.

«Дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита», - рассказала Шакирова.