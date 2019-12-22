Эксперт рассказала об опасных последствиях чрезмерного потребления воды

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22 декабря 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

стакан воды, pixabay.com

Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала об опасности чрезмерного употребления воды. За количеством выпитой жидкости надо следить.

Погожева подчеркнула, что избыточное потребление воды приводит к повышению распада белка, а также вымыванию из организма необходимых ему витаминов и микроэлементов. Чрезмерное потребление жидкости также способствует перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Эксперт уточнила, что средняя потребность человеческого организма в воде составляет 2,5 л в сутки, причем 1 л воды организм получает из пищевых продуктов, а ещё 1—1,5 л в виде свободной жидкости – чая, молока, супов.