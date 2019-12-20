Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

Названы способы профилактики инсульта головного мозга, который является одной из главных причин смертности. Соответствующей информацией поделились медицинские специалисты, говорится в размешенной в сети публикации.
Как пишет канал «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят предотвратить болезнь, следует изменить свой образ жизни. В частности, необходимо:
1. регулярно заниматься спортом;
2. есть больше овощей и фруктов;
3. сократить употребление соленой, жирной пищи и продуктов с высоким содержанием углеводов;
4. ограничить себя в алкоголе и отказаться от курения.
Ранее в пятницу сообщалось, что онкологи обозначили ранние симптомы рака молочной железы.