Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

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20 декабря 2019, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы способы профилактики инсульта головного мозга, который является одной из главных причин смертности. Соответствующей информацией поделились медицинские специалисты, говорится в размешенной в сети публикации.

Как пишет канал «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят предотвратить болезнь, следует изменить свой образ жизни. В частности, необходимо:

1. регулярно заниматься спортом;

2. есть больше овощей и фруктов;

3. сократить употребление соленой, жирной пищи и продуктов с высоким содержанием углеводов;

4. ограничить себя в алкоголе и отказаться от курения.

Ранее в пятницу сообщалось, что онкологи обозначили ранние симптомы рака молочной железы.