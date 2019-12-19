Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

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19 декабря 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Владимир Путин ответил на вопрос о детской медицине. Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.

Путин отметил, что в России в последние годы снизилась детская смертность. Глава государства напомнил, что в стране выделена отдельная категория лекарств для детей.

Также президент затронул вопрос благотворительности и всенародной помощи больным детям. Путин подчеркнул, что добровольные пожертвования могут спасти несколько детей, но в общей картине это мало что изменит. Он отметил, что для видимого улучшения ситуации должен повышаться уровень жизни населения.